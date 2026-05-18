特朗普控國稅局泄露稅務狀況索賠100億美元案 周一自願撤銷訴訟

根據周一提交的法庭文件，美國總統特朗普已自願撤銷其針對美國國稅局（IRS）的100億美元訴訟（約780億港元）。特朗普於今年1月底在佛州入稟，指控告美國財政部及國稅局非法將其個人及家族的稅務資料外洩予傳媒，索償至少100億美元。

美媒指出，目前撤訴條款尚未公開，未知雙方是否達成某種協議。

根據訴狀，原告包括特朗普本人、長子小特朗普、次子埃里克，以及特朗普集團。相關資料是由前國稅局合約員工利特爾約翰（Charles Littlejohn）泄露，他透過政府承包商博思艾倫諮詢公司受聘，並利用系統存取權限非法取得特朗普及多名美國富豪的大量稅務資料。

特朗普等人認為，財政部及國稅局依法須保障納稅人資料安全，但多年來系統存在漏洞，最終導致高度敏感的稅務資料外洩，因此應急上責任。

《紐約時報》於2020年報道，根據洩露的稅務文件，特朗普在多個年度幾乎未繳納或完全未繳納所得稅。