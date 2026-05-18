特朗普宴會廳｜78億保安預算納入移民執法撥款闖關 參院裁定不合規

美國參議院議事員（Senate Parliamentarian）裁定，由共和黨提出、總額約10億美元（約 78.3億港元）的白宮安全升級預算，不符合參議院特殊預算程序規則，無法直接納入目前推動中的移民執法撥款法案，這對共和黨而言是一項打擊。



參議院議事員是美國參議院負責解釋議事規則的專業幕僚，通常被視為相對超然、不受兩黨直接控制的技術官員。現任議事員為伊莉莎白・麥唐納（Elizabeth MacDonough），她沒有公開政黨立場，長年專責國會程序與議事規則事務。

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美聯社報導，這筆預算主要用於強化白宮園區安全，包括特朗普新建宴會廳相關的保安設施。內容涵蓋新訪客安檢中心、增加特勤局人員訓練，以及大型活動維安人力等。

民主黨人指出，特朗普推動的白宮東翼大規模翻修與宴會廳工程，規模龐大且內容複雜，不適合被納入這類僅處理特定財政事項的快速預算法案中。這種預算程序可避開參議院「阻撓議事」（filibuster），只需簡單多數即可通過，因此共和黨希望利用這種方式，在不需要民主黨支持下推動法案。

參議院議事員認定，白宮安保計畫已超出該法案允許範圍，決定刪除相關內容。共和黨方面表示，正依照議事專家的建議修改法案，希望能保住部分內容。

美國參議院。AP資料圖

民主黨則對此裁決表示歡迎，並強調會持續阻擋相關預算。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評，共和黨試圖讓納稅人替特朗普的豪華宴會廳埋單，而不是把資源用在降低民眾生活成本上。

俄勒岡州民主黨參議員馬克利（Jeff Merkley）則批評，美國納稅人不該替特朗普「路易十四風格的宴會廳」花一毛錢，同時還要再砸數百億美元給執法機構。

共和黨反駁說，宴會廳本身由私人捐款興建，聯邦預算只用於必要的安全升級。

這筆白宮保安經費，只是共和黨整體移民執法預算的一部分。共和黨目前正推動總額約720億美元（近5640億港元）的追加預算，希望替美國移民暨海關執法局（ICE）與海關及邊境保護局（CBP）提供資金，一路支撐到特朗普任期後期。