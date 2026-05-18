德州奧斯汀連環槍擊案3少年被捕 周末到處開槍釀4傷

美國德州奧斯汀周末發生至少10宗隨機槍擊事件，造成4人受傷，當地警方拘捕3名涉案青少年。



奧斯汀警察局長戴維斯（Lisa Davis）表示，至少有2名嫌疑人駕駛偷來的車輛，在城內四處開槍，從周六下午到周日早上，先後向兩座消防局、公寓大樓和民房屋民宅開槍，實施了一系列搶劫和槍擊。

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兩名分別15歲和17歲的男孩在駕駛失車時被警方攔下，試圖逃跑但被捕。車上第3人一度逃脫，周日晚間在奧斯汀東北約24公里的馬諾鎮（Manor）一處加油站被拘留。警方稱此人未成年人，但未具體透露年齡或其他細節。

四處偷車作案

戴維斯表示，疑犯在城內四處遊蕩時至少偷走了4輛車。這一輪槍擊案中使用的槍支是15歲男孩偷來的，17歲男孩則因另一宗槍枝失竊案而被通緝。

周日，德州首府奧斯汀市政府下令南部大部分地區的居民就地避難，以便搜捕嫌疑人。兩名疑犯被捕後，避難令隨即解除。

奧斯汀市長沃森表示：「我們目前尚未確定任何具體的作案動機。事實上，這些行為似乎是隨機的。」