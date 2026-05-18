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英國副首相：施紀賢不設「辭職時間表」 繼續推動政府工作

即時國際
更新時間：22:08 2026-05-18 HKT
發佈時間：22:08 2026-05-18 HKT

英國首相施紀賢（Keir Starmer）因工黨在地方選舉中慘敗而陷入執政危機，但他堅拒下台。當地時間5月18日，英國副首相林德偉（David Lammy）表示，施紀賢不會設定「辭職時間表」。

面臨黨內逼宮壓力

相關新聞：英首相施紀賢據報擬辭職 前衛生大臣施卓添表態角逐工黨黨魁

林德偉表示：「施紀賢仍然是我見過最堅韌的人。昨天我和他通了兩次電話。他性格堅毅，而且擁有豐富的鬥爭經驗。不會有（辭職）時間表。」他還說：「我們現在要做的，就是繼續推動政府的工作。這一點我非常明確。」

近日工黨內部已有數十名議會下院議員呼籲其辭職。原衛生大臣施卓添（Wes Streeting）辭職，並公開表示會參與執政工黨黨魁選舉。英國大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）也獲議員讓出席位，並獲准出戰補選，若成功當選將可爭奪黨魁。

 

施紀賢已多次表示不會辭職，並表示如有工黨下院議員發起黨首選舉，他將「迎戰」。

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