東急池上線 | 乘客充電器起火 1人受輕傷 東京列車停駛40分鐘

日本東急池上線1輛列車周一（18日）早上停靠在東京都品川區旗之台車站時，1名乘客放在包包裡的充電器突然起火，引發一陣騷動，車廂內一名女子受輕傷。事件導致列車服務中斷40分鐘。

在乘客的包包竄出火苗後，同車的民眾和乘務員連忙滅火，從網傳影片可以看到月台上棄置著1個黑色包包，上面覆蓋著滅火器噴出來的白色乾粉，車站人員拿著白布將其蓋住，周圍有許多旅客圍觀。

列車停靠在品川區旗之台車站，涉事包包以白布遮蓋。X@Resser_z1000

事故涉及池上線列車。維基百科

正值上班繁忙時段

這宗意外導致東急池上線部分列車停駛40分鐘，一名在旗之台車站準備轉乘的男子透露，他有聽到工作人員說是有充電器起火，當時正值上班的繁忙時段，但並沒有造成太大混亂。

日本公共運輸系統近期曾發生連串涉及鋰電池充電器起火事件。今年3月東京地鐵半藏門線乘客攜帶的充電器無預警起火，導致全線服務暫停超過40分鐘，幸好無人傷亡。

京王電鐵配備防火毯因應

日本政府已注意到這個日益嚴峻的問題，國土交通省已針對航空運輸頒布了更嚴格的新規定，並已於今年4月24日起生效。根據新制，每名旅客隨身攜帶的充電器不得超過2個，且容量限制在160Wh以下。新規定嚴格禁止在飛行途中使用充電器為任何裝置充電，也禁止為充電器本身充電。

而京王電鐵已於今年2月宣布，在旗下所有車站及全部列車上配備專門應對鋰電池火災的防火毯，旨在強化初期滅火能力，防止火勢擴大。