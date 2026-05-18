日本民調：近6成反對出口殺傷性武器 高市支持率跌2.5百分點至61.3%

日本媒體近日公布的最新民調結果顯示，對於高市早苗政府解禁殺傷性武器出口，近6成受訪者表示反對。與此同時，受訪民眾對高市內閣的支持率為61.3%，較4月上次調查時下跌了2.5個百分點。

相關新聞：逾6000人東京池袋站外集會 抗議日本政府鬆綁武器出口

不足4成受訪者支持出口武器

日本共同社於5月16日及17日進行的全國電話輿論調查結果指出，有57.2%的受訪者反對解禁殺傷性武器出口，表示贊成的則佔37.1%。此外，根據日本廣播協會（NHK）在5月8日至10日進行的民調，對於日本政府原則上允許出口殺傷性武器，有52%的受訪者表示反對，35%表示贊成。

相關新聞：軍備大禮包？ 日本擬向菲律賓出售40年「古董級」導彈

日本政府已於4月21日透過內閣決議，完成對「防衛裝備轉移三原則」及其運用指南的修改，取消過去將武器出口限定於5類非戰鬥用途的範圍，原則上允許包括殺傷性武器在內的成品武器出口。此舉在日本國內持續引發民眾抗議。

