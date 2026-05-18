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伊朗局勢｜特朗普警告若伊朗不盡快行動 「將一無所有」

即時國際
更新時間：05:45 2026-05-18 HKT
發佈時間：05:45 2026-05-18 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（17日）警告伊朗，結束戰事的談判進展停滯，形容伊朗「時間緊迫」。

特朗普在其社交平台Truth Social發文表示：「他們最好盡快行動，否則將一無所有（there won't be anything left of them）。時間非常緊迫（TIME IS OF THE ESSENCE）！」特朗普早前與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，討論重啟伊朗軍事行動的可能性。

伊朗官媒報道，美方未有在最新回應中作出實質讓步。半官方媒體Mehr引述消息稱，若華府拒絕妥協，談判將陷入「僵局」。伊朗早前提出多項條件，包括要求全面停止戰事、解除美國對伊朗港口的封鎖、保證不再對伊朗發動攻擊，以及承認伊朗對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的主權。伊方亦要求戰後賠償。

特朗普上周曾表示，可接受伊朗暫停核計劃20年，被視為美方立場有所調整，未再堅持要求伊朗完全終止核計劃。

 

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