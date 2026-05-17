英改革黨議員被揭經營OnlyFans頻道兼拍同志片 勝出區選一周即閃辭
更新時間：21:30 2026-05-17 HKT
發佈時間：21:30 2026-05-17 HKT
發佈時間：21:30 2026-05-17 HKT
英國極右政黨「英國改革黨」（Reform UK）地方議員莫斯戴爾（Stephen Mousdell），在聖海倫斯（St Helens）海多克（Haydock）選區上周當選後，被揭發私下經營成人平台OnlyFans頻道，並拍攝同志成人影片。在消息壓力下，莫斯戴爾最終宣佈辭職。
英國《地鐵報》（Metro）報道，莫斯戴爾以化名「LachlanTaylorUK」長期活躍於成人平台OnlyFans，並上傳多部同志色情片，其中部分片段疑似在戶外取景。
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莫斯戴爾在相關平台上的自我介紹為「同志成人片明星與 DJ」，其社交媒體帳號中亦曾詳列個人身體特徵與擇偶偏好，並活躍於JustForFans等多個 LGBTQ+ 成人平台。消息傳出後，隨即在當地政壇及網上出現爭議。
《地鐵報》引述莫斯戴爾的辭職聲明，媒體對其兼職成人行業的廣泛報道，令其伴侶感到無比痛苦，這成為他決定退職的首要考慮。此外，他也提到這場風波使其憂鬱與焦慮症狀進一步惡化。
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改革黨部回應事件表示，這是一宗令人遺憾的事件。黨部公開批評媒體進行「政治獵巫」，僅因私人行為便逼走一名合法當選的公職人員。黨方認為，這種針對個人私生活的攻擊，將導致更多奉公守法的勞工階級對投身政治感到卻步。
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