阿聯酋唯一核電廠 遭無人機襲擊起火

阿聯酋一座核電廠周日（17）遭到無人機攻擊，引發火災。當局表示，事故中無人受傷，亦未有對核安全造成影響。



《美聯社》報道，阿布扎比傳媒辦公室（Abu Dhabi Media Office）在聲明中指出，火災發生在巴拉卡核電廠（Barakah nuclear power plant）外圍的一部外部發電機上，所幸無人機攻擊並未導致人員受傷，也未對核輻射安全等級造成影響。



阿聯酋核能監管機構也證實，火災未影響核電廠安全，「所有機組運作正常。」不過聲明中並未提及發動無人機攻擊的勢力或國家。



巴拉卡核電廠是阿拉伯半島第一座也是唯一一座核電廠，由南韓協助興建，於2020年正式運作供電，耗資200億美元建成。

