漢他病毒｜曾坐涉疫「洪迪厄斯號」郵輪 加國隔離者初檢呈陽性

綜合加拿大廣播公司（CBC）及新華社報道，加拿大卑詩省衛生官員於當地時間周六（16日）證實，一名正在當地接受隔離、曾乘坐「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪的加拿大人，漢他病毒（Hantavirus）初步檢測結果呈陽性。由於該郵輪爆發的是罕見可「人傳人」的「安地斯病毒株」（Andes strain），引起當局高度關注。

隔離期間發燒頭痛

卑詩省首席衛生官亨利（Bonnie Henry）表示，該名患者為上周末由西班牙加那利群島返回加國的四名卑詩省居民之一。患者於兩天前開始出現發燒及頭痛等輕微徵狀，隨即被送往維多利亞市一間醫院接受評估。卑詩疾病控制中心（BCCDC）於周五（15日）確認初步陽性結果，目前仍有待溫尼伯的國家實驗室作最終核實。

荷蘭籍豪華郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）日前爆發罕見且致命的漢坦病毒（Hantavirus）疫情。 美聯社

亨利指出，雖然檢測結果呈陽性並非理想情況，但亦屬醫療部門預料之內。目前患者病情穩定，正接受隔離治療，而其伴侶的檢測結果則呈陰性。

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「洪迪厄斯」號早前爆發漢坦病毒致3人死亡。 美聯社

郵輪爆疫已釀3人死亡

涉事的豪華郵輪「洪迪厄斯號」於4月1日由阿根廷出發前往佛得角，途中爆發漢他病毒集體感染，至今已奪去3條人命。漢他病毒一般經由吸入受污染的囓齒動物糞便殘留物傳播，但今次爆發的「安地斯病毒株」具有在罕見情況下人傳人的特性，潛伏期通常為一至八周。

目前，全加拿大共有10名國民因曾登上有關郵輪而需接受為期21天的隔離觀察，除卑詩省的4人外，其餘6人分別位於亞省、安省及魁省。

「洪迪厄斯號」（MV Hondius）乘客身穿防護衣接受消毒。 路透社

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不具大流行潛力無需恐慌

亨利強調，所有隔離人員在轉運過程中均在嚴密監控下進行，未曾與公眾接觸，參與醫護亦已做好全面防護措施。她重申漢他病毒「不具有大流行潛力」，呼籲大眾無需過度恐慌。而「洪迪厄斯號」目前預計於周一（18日）抵達荷蘭鹿特丹港，屆時船上大部分船員將在當地接受為期六周的隔離觀察。