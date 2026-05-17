美部分商學院MBA課程減價促銷
更新時間：09:55 2026-05-17 HKT
發佈時間：09:55 2026-05-17 HKT
發佈時間：09:55 2026-05-17 HKT
面對申讀人數下降，美國部分大學商學院的工商管理碩士(MBA)課程正減價促銷。普渡大學丹尼爾斯商學院將在今年秋季將學費下調40%，減少外州學生學費2.4萬美元；加州大學爾灣分校為其行政人員MBA課程提供最高38%的減免；華盛頓大學奧林商學院則為因人工智能(AI)衝擊而失業或需重塑技能的職場人士，設立了獎學金。這一趨勢反映出市場對傳統兩年制MBA需求的疲軟。
《華爾街日報》稱，因擔心AI代替職位，職場人士心態已轉向保住飯碗，不再認為脫產讀書是穩妥投資。
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