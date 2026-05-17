河內百年規劃 因人口壓力改造千年古都

越南首都河內市近日公布以百年為單位的新總體規劃，盼改善千年古都面臨的建設老化、交通擠塞、水浸等長期問題，同時應對漸增的人口壓力。有關計劃以越北紅河為發展軸心，作「水平和垂直拓展」，並強化治水、綠化和交通。

越南首都河內市人民委員會上周通過了河內市「百年總體規劃」，以一百年為單位，重新規劃河內不斷擴大的發展規模與人口。河內市是一座擁有千多年歷史的「千年古都」，自西元11世紀李朝便遷都於當時名為「昇龍」的河內，自此該城市便長期為越南政治與文化中心。

在城市開發、道路規劃與地下管道等基礎設施上，河內面臨許多古都皆有的挑戰，包括交通擠塞、大雨淹水、用地不足、建設老化等，亟待解決。而根據新規劃書，河內大都會區總體規劃涵蓋面積約3359平方公里，而首都人口預計2035年將達到1400萬至1500萬；2065年將增至1700萬到1900萬，並以2000萬為上限。

依據「高密度且綠化」策略，河內不僅將橫向擴張，也將往地下和高架空間垂直拓展。下空間將分層開發，用於交通、公用設施、地下水儲存和戰略設施建設，預計2065年中心區域的地下空間建設面積達到土地面積的約40%。