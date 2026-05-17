尼日利亞總統證實IS二號領導人被「清除」

尼日利亞總統提努布昨日表示，極端組織「伊斯蘭國」(IS)二號領導人米努基在尼武裝部隊與美軍的聯合行動中被「清除」。

提努布當天發表聲明說，初步評估顯示，在對尼日利亞東北部乍得湖盆地一處藏身地的打擊行動中，44歲的米努基（Abu-Bilal al-Minuki）及其多名助手被打死。

相關新聞：特朗普專機返抵美國 發文稱「清除」伊斯蘭國第二號人物 | 有片

提努布並稱，尼日利亞武裝部隊與美軍在行動中合作，對「伊斯蘭國」造成了沉重打擊。他同時呼籲在西非各地針對恐怖組織據點採取更加果斷的打擊行動。

美國總統特朗普較早前在社交媒體發文稱，米努基已在美尼聯合行動中被擊斃，並對尼日利亞當局的合作表示感謝。他又指，隨着米努基被「清除」，「伊斯蘭國」的全球行動將大大削弱。

據美國反恐政策組織「反極端主義項目」訊息顯示，米努基1982年出生於尼日利亞東北部博爾諾州，長期活動於非洲薩赫勒地區，2023年被美國國務院認定為「伊斯蘭國」的領導人，被列入美國財政部特別指定的全球恐怖分子名單，並受到嚴厲制裁。