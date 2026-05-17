英國前衛生大臣施卓添表態角逐工黨黨魁

日前辭去英國衛生及社會關懷大臣一職的施卓添（Wes Streeting）於當地周六（16日）明確表示，若執政工黨舉行黨魁選舉，他將會參與角逐。

拒絕倉卒挑戰 籲定交接時間表

施卓添在接受英國天空新聞台（Sky News）訪問時指出，工黨需要一場「合適的競選」，讓最具競爭力的候選人參與其中，並親口確認自己的參選意向。不過，他表明不會立即向現任首相施紀賢（Keir Starmer）發起挑戰。

施卓添解釋，若在大曼徹斯特市長班納姆（Andy Burnham）重返下議院之前倉卒舉行黨魁選舉，並不符合工黨及英國的國家利益。他憂慮，過急的權力交接會令新領導層缺乏足夠的認受性，從而延長政局的不穩定及不確定性。為此，他再次呼籲施紀賢制定「適當的領導層交接時間表」，並容許內閣閣員自由提名新的黨魁及首相人選。

施紀賢揚言迎戰黨內逼宮

近期，工黨在地方選舉中遭遇慘敗，令首相施紀賢深陷執政危機。工黨內部目前已有數十名下議院議員公開呼籲其引咎辭職，更有數名政府政務次官以請辭作「逼宮」。然而，施紀賢多次表明拒絕下台，並堅稱若有工黨議員發起黨魁選舉，他必將「迎戰」。

另一方面，被視為潛在有力競爭者的班納姆早前已確認，將申請參加下議院議員補選，尋求重返議會。根據工黨現行黨規，僅有現任工黨下議員具備競選黨魁的初步資格，且挑戰者必須獲得黨內至少20%議員的提名支持。以工黨目前在下議院佔有403個議席計算，意味著挑戰者必須爭取包括其本人在內、至少81名議員的支持方能啟動程序。