美擬刑事起訴94歲古巴前總統勞爾 指涉30年前人道救援機遭擊落事件

美國與古巴局勢升溫。多家美國媒體周六（16日）引述知情人士報道，美國司法部計劃於下周三（20日），即古巴獨立日當天，正式刑事起訴現年94歲的古巴前總統勞爾·卡斯特羅（Raúl Castro），指其涉及30年前古巴軍方擊落兩架美國民用飛機的血案。勞爾是古巴前領導人卡斯特羅的胞弟。卡斯特羅是古巴革命領袖，領導古巴共產政權長達數十年，長期與美國作對。美國若將 同為古巴革命偶像人物的勞爾起訴，將是特朗普政府對古巴施壓的重大升級。

涉三十年前血案 錄音指證勞爾親自下令

是次起訴的核心，圍繞1996年2月24日發生的人道救援飛機遭擊落事件。當年，由邁阿密流亡分子組成的「兄弟救援」（Brothers to the Rescue）組織，派出兩部小型飛機前往古巴附近海域搜尋難民，遭古巴空軍米格戰機擊落，導致四名男子喪生，其中三人是美國公民。

多家美國媒體周六（16日）引述知情人士報道，美國司法部計劃於下周三（20日），即古巴獨立日當天，正式刑事起訴現年94歲的古巴前總統勞爾·卡斯特羅（Raúl Castro），指其涉及30年前古巴軍方擊落兩架美國民用飛機的血案。美聯社

特朗普昨日在「空軍一號」上被問及起訴計劃時，雖稱交由司法部處理，但意有所指地稱古巴是一個「衰落的國家（nation in decline）」，急需「援助」。美聯社

時任古巴國防部長的勞爾，被指是行動的最高決策者。據報，美方聯邦檢察官已掌握關鍵錄音，內容顯示勞爾向軍方高層詳細描述如何計劃擊落該兩架飛機。雖然國際民航組織（ICAO）認定襲擊發生在國際領空，屬非法行為，但古巴多年來堅稱飛機侵犯領空，屬正當防衛。當年領導人卡斯特羅更稱，時任古巴國防部長的勞爾並無下達擊落救援機的具體指令。

複製「馬杜羅模式」？ 美古關係陷冷戰後最危時刻

是次司法行動被視為特朗普政府對古巴「極限施壓」的重大升級。今年1月，美軍曾以販毒罪名起訴並派兵入委內瑞拉，成功將總統馬杜羅押解往紐約受審。外界普遍推測，特朗普可能複製「委內瑞拉模式」，以法律起訴為名，對古巴發動「執法行動」或軍事干預。

特朗普昨日在「空軍一號」上被問及起訴計劃時，雖稱交由司法部處理，但意有所指地稱古巴是一個「衰落的國家（nation in decline）」，急需「援助」。他早前更在佛羅里達州的演講中放話，預告美方將「很快接管（takeover）古巴」。

與此同時，中情局（CIA）局長拉特克利夫昨日被爆出剛結束哈瓦那的秘密訪問。據悉，拉特克利夫此行代表特朗普向古巴領導層傳達最後通牒，要求古巴驅逐境內的美方對手，並向美資全面開放經濟，否則將面臨「毀滅性後果」。

古巴民眾憂加深兩國外交危機

起訴消息在古巴流亡社區引起極大迴響。美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）公開表示支持起訴，稱勞爾必須為當年的殺戮承擔責任，形容這是「遲來的正義」。

路透社在古巴首都哈瓦那訪問幾位民眾，他們表示，美國若起訴勞爾，只會使兩國的談判倒退，進一步加深雙方外交危機。據研究古巴和美國秘密談判歷史的作家科恩布盧赫稱，對勞爾的起訴將是一個具有里程碑意義的時刻，認為起訴很可能代表談判的「外交終點」。他說：「這是最後通牒⋯⋯（起訴書）為任何逮捕或暗殺勞爾的軍事行動提供了合法性的掩護。」

目前古巴官方尚未對起訴傳聞作出正式回應，但已強烈譴責美方的石油封鎖及制裁是「集體懲罰」。隨着下周三起訴書預期解封，這座距離佛羅里達州僅90英里的島國，恐將迎來新一輪的政治風暴。