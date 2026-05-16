英國61歲柏金遜翁受洗溺斃 女牧師被控疏忽誤殺
更新時間：23:07 2026-05-16 HKT
發佈時間：23:07 2026-05-16 HKT
發佈時間：23:07 2026-05-16 HKT
英國一名女牧師在民宅為信眾舉行洗禮，竟鼓勵一名患有柏金遜症、行動不便的信徒沒入水中，導致對方受困溺斃。這名女牧師面臨「嚴重疏忽誤殺」（gross negligence manslaughter）的檢控。
這場「死亡洗禮」全程在教會facebook直播，因發生這場意外緊急中斷直播，影片也被刪除。但這名女牧師事後拍片稱「他的心率正常，一切正常」，還指他「瞥見天堂的一角」、「跟耶穌跳舞」。
現年48歲的被告巴特利（Cheryl Bartley）周四出庭。在20分鐘的庭訊中，僅確認姓名與地址等身分資訊，未對指控提出辯解。
事發於2023年10月8日下午約1時半，她在伯明翰一處私人住宅後院的兒童水池為信眾洗禮。
檢察官在庭上指出，巴特利明知61歲死者史密斯（Robert Smith）患有柏金遜症，卻仍「鼓勵」對方保持全身沒入水中。對方在水中停留約4分鐘後出事，當場宣告不治，驗屍證實死於溺水。
法官韋恩（David Wain）聽取雙方陳述後，准許巴特利交保候審，但開出嚴格的保釋條件，包括在訴訟期間嚴禁執行任何洗禮儀式。案件預計6月11日移交伯明翰刑事法院繼續審理。
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