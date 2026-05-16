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日栃木縣入屋殺人搶劫案1死2傷 三高中少年落網

即時國際
更新時間：15:10 2026-05-16 HKT
發佈時間：15:10 2026-05-16 HKT

日本栃木縣上野川町周四發生入屋殺人搶劫案，一名69歲婦人死亡，他的兩個兒子也受了重傷。警方至今拘捕3名高中男生，懷疑涉及「暗黑兼職」。

案發於14日上午約9時25分，疑犯闖入民宅搜索財物，並以利器刺向女戶主富山英子胸部，致其出血性休克死亡。分別40餘歲及30餘歲的兒子頭部受傷。

未成年違法開車逃走

儘管犯案少年未到法定駕駛年齡，他們準備了汽車逃走。其中一名居住在神奈川縣相模原市的16歲高中男生可能來不及上車，案發後在民宅附近徘徊時被捕。

負責開車的少年翌日被捕，據信與首名被捕少年同校。警方至周六拘捕第3名少年。警方仍在釐清3名少年的關係，包括是否相識。縣警懷疑他們是被匿名流動犯罪集團邀請，以「暗黑兼職」的方式參與犯罪，正深入調查。

當地知名大戶被盯上

據報此次受傷的30餘歲兒子家中4月初也曾被盜竊。案發民宅附近在4至5月曾多次發現有可疑人士出沒，縣警先後在附近巡邏數十次。

案發現場位於JR東北本線石橋站東北方向約3公里處的鄉村地區，房屋零星散佈在田野和農場之間。附近鄰居指富山家經營該區最大的農場，以種植牛蒡聞名，早年賺大錢後住宅曾經大裝修，被稱為「牛蒡大宅」，近年則轉種草莓，在周圍的人眼裡，他們家很富有。

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