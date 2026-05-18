旅遊業過熱︱希臘知名度假島嶼 新酒店限100床位沿岸25米禁建築

引述德國《時代周報》（Die Zeit）之網站報道，希臘政府近日宣布新規定，旨在限制旅遊業過量發展。新規的重點在於依據各地旅遊負荷狀況進行分級管理。羅德島（Rhodes）、科斯島（Kos）、聖托里尼島（Santorini）與米科諾斯島（Mykonos）等知名度假島嶼，將面臨更為嚴格的建築限制。而在旅遊負荷特別大的島嶼區域，未來新建酒店的床位數更是不得超過100張。

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上年希臘接待遊客人次創新高

新建項目也將面臨更嚴格的規範。位於官方規劃建設區以外的酒店，亦只能興建在「面積較大」的土地上，而所謂「面積較大」指的是至少8至16公頃，具體標準依地區而定。此舉旨在防止越來越多雜亂無章的建築破壞自然景觀。此外，政府還將加強對海岸線的保護。在距離海岸25米範圍內，除了必要的通道或緊急出口外，原則上禁止新建任何建築。



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根據希臘央行的數據顯示，2025年希臘接待了近3800萬人次遊客，創下歷史新高。在旅遊旺季，聖托里尼島與米科諾斯等島嶼通常人滿為患。多年來，交通混亂、缺水、租金上漲及基礎設施不堪負荷等問題，一直困擾著當地居民。

歐洲旅遊名勝紛推新規限遊客

近年，全球不少旅遊目的地已開始實施相關的限制措施。例如，意大利威尼斯徵收「進城稅」；從今年夏天起，位於地中海的意大利卡普里島將只允許最多40人的旅遊團登島；西班牙的瓦倫西亞市則宣布，從2026年起禁止大型郵輪停靠瓦倫西亞港口。事實上，遊客過度擁擠已成為全球性的問題。遊客數量的過度增長不僅對環境造成保護壓力，也引發了交通堵塞、住房緊張、垃圾堆積、當地居民生活方式被迫改變等問題，旅遊與居民之間的隱私界線也時常產生摩擦。