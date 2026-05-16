寧住核電廠旁︱美7成受訪者反對AI數據中心近住家 憂推高電費

美國民調公司蓋洛普（Gallup）在今年3月對1000名成年人進行調查，結果顯示，將近7成的受訪者反對在自己住家與社區附近興建AI數據中心，這一比例較2025年底的47%有明顯上升。

蓋洛普（Gallup）在今年3月進行的民調，7成受訪者反對AI中心建在自己社區。蓋洛普官網

AI數據中心引電費暴漲

根據《華盛頓郵報》報道，民眾的反對聲浪相當強烈，甚至有不少受訪者表示，寧可住在核電廠附近，也不願忍受AI數據中心帶來的影響。 由於AI資料中心用電量極大，導致美國批發電價最高上漲了近2.7倍，家庭與中小企業的電費負擔亦隨之增加。如是，許多民眾認為，AI巨頭賺取巨大利潤，電網成本卻由一般民眾承擔，形同替AI巨頭買單。

目前，包括Microsoft、Google、Amazon、Meta等在內的多家大型科技公司，因應此一趨勢開始調整策略，轉而選擇在鄉村或非自治地區（unincorporated land）興建AI基礎設施，目的是避開市議會審查、減少地方抗爭，並縮短法律流程。美國整體AI基礎建設的分布，正逐漸往「監管較弱的地區」移動。

除電費問題，資料中心帶來的空氣污染、水資源濫用權力也備受關注，AI 基礎建設的社會成本已然浮現。