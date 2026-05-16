Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德總理與特朗普通話 德媒：似有意修補德美關係

即時國際
更新時間：10:20 2026-05-16 HKT
發佈時間：10:20 2026-05-16 HKT

德國總理默茨（Friedrich Merz）於15日在社交平台發文表示，他當天與美國總統特朗普（Donald Trump）進行了一次「愉快的電話交談」。有德國媒體指出，默茨先前曾因批評美國對伊朗的軍事行動而觸怒特朗普，如今似乎有意修補雙方關係。

德總理：德美乃北約牢固盟友

德總理默茨（Friedrich Merz）15日在社媒發文。Bundeskanzler Friedrich Merz＠X
德總理默茨（Friedrich Merz）15日在社媒發文。Bundeskanzler Friedrich Merz＠X

默茨在文中提到，兩人一致認為「伊朗現在必須回到談判桌。伊朗應開放霍爾木茲海峽，且絕不能讓德黑蘭擁有核武器」。

德國《圖片報》就更提問，「德美外交冰河時期要結束？」（Ende der Eiszeit？）
德國《圖片報》就更提問，「德美外交冰河時期要結束？」（Ende der Eiszeit？）

此外，默茨還表示，他與特朗普討論了烏克蘭問題的「和平解決方案」，並針對即將在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會協調彼此的立場。他強調，德國與美國是「強大北約之中的牢固盟友」。

相關新聞：美德緊張升級 | 五角大樓證實撤軍 駐德國5000美軍將撤離

默茨在4月27日指出，美國對伊朗的軍事行動「缺乏戰略規劃」，並表示美國「正遭受伊朗領導層的羞辱」。特朗普隨後反擊，默茨「根本不明白自己在講什麼」，並指責德國「不論在經濟或其他層面都表現得非常差」。特朗普隨即威脅要減少駐紮在德國的美軍人數。美國五角大廈官員於5月1日透露，正計劃從德國撤離約5000名美軍人員。特朗普則在翌日表示，最終撤軍人數將會「遠遠超過」5000人。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
15小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
16小時前
李先生與太太罕有齊患上腦幹腦炎，導致癱瘓。抖音
90後夫妻同染罕見病致癱 疑與嗜食海鮮養一寵物有關
即時中國
3小時前
優質顧客服務大獎頒獎典禮暨26周年誌慶圓滿舉行 High Tech與High Touch深度融合 AI賦能客服新世代
企業資訊
33分鐘前
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
生活百科
16小時前
Bob林盛斌17歲大女遭網暴  林霏兒騷性感T-Back反擊  拍片自比鑽石：不會因批評變樣衰
Bob林盛斌17歲大女遭網暴  林霏兒騷性感T-Back反擊  拍片自比鑽石：不會因批評變樣衰
影視圈
16小時前
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
佘詩曼迎51歲低胸晒Fit到漏身材熱爆Threads 嚴選12位50+凍齡女星 陳慧琳、吳美珩靚到發光
佘詩曼迎51歲低胸晒Fit到漏身材熱爆Threads 嚴選12位50+凍齡女星 陳慧琳、吳美珩靚到發光
影視圈
14小時前
美聯社
特朗普結束訪華即向台發警告：美方不願遠赴9500英里打仗 不想有人走向獨立
即時國際
5小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
16小時前