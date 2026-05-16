德總理與特朗普通話 德媒：似有意修補德美關係

德國總理默茨（Friedrich Merz）於15日在社交平台發文表示，他當天與美國總統特朗普（Donald Trump）進行了一次「愉快的電話交談」。有德國媒體指出，默茨先前曾因批評美國對伊朗的軍事行動而觸怒特朗普，如今似乎有意修補雙方關係。

德總理：德美乃北約牢固盟友

德總理默茨（Friedrich Merz）15日在社媒發文。Bundeskanzler Friedrich Merz＠X

默茨在文中提到，兩人一致認為「伊朗現在必須回到談判桌。伊朗應開放霍爾木茲海峽，且絕不能讓德黑蘭擁有核武器」。

德國《圖片報》就更提問，「德美外交冰河時期要結束？」（Ende der Eiszeit？）

此外，默茨還表示，他與特朗普討論了烏克蘭問題的「和平解決方案」，並針對即將在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會協調彼此的立場。他強調，德國與美國是「強大北約之中的牢固盟友」。

相關新聞：美德緊張升級 | 五角大樓證實撤軍 駐德國5000美軍將撤離

默茨在4月27日指出，美國對伊朗的軍事行動「缺乏戰略規劃」，並表示美國「正遭受伊朗領導層的羞辱」。特朗普隨後反擊，默茨「根本不明白自己在講什麼」，並指責德國「不論在經濟或其他層面都表現得非常差」。特朗普隨即威脅要減少駐紮在德國的美軍人數。美國五角大廈官員於5月1日透露，正計劃從德國撤離約5000名美軍人員。特朗普則在翌日表示，最終撤軍人數將會「遠遠超過」5000人。