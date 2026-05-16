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以黎停火協議將延長45天 雙方6月初再談判

即時國際
更新時間：09:13 2026-05-16 HKT
發佈時間：09:13 2026-05-16 HKT

黎巴嫩和以色列在華盛頓舉行的2天會談取得外交進展，雙方同意將停火期限再延長45天，並於6月2日至3日在美國國務院舉行下一輪會談。以色列與黎巴嫩真主黨自4月17日以來雖然已達成停火，但衝突未曾停歇，雙方因軍事行動已造成數百人死亡，並相互指責違反協議。而黎巴嫩指以軍周五繼續空襲黎南多地，造成至少12人死亡。

周五較早前，美國國務院發言人在社交媒體發文，宣布上述停火延長、對話安排等消息。黎方聲明指，雙方同意於5月29日在美國國防部啟動安全對話，美方將繼續推動黎以雙邊溝通與軍事協調，並將在會談取得積極成果的情況下，進一步研究延長停火期限。

停火以來，以軍以真主黨違反停火協議為由，幾乎每天空襲黎南部。法新社
停火以來，以軍以真主黨違反停火協議為由，幾乎每天空襲黎南部。法新社
以黎戰火不斷，黎南遭到多次空襲。法新社
以黎戰火不斷，黎南遭到多次空襲。法新社
以軍周五對黎國南部奈拜提耶地區發動多輪空襲。法新社
以軍周五對黎國南部奈拜提耶地區發動多輪空襲。法新社

以軍再空襲黎南 釀至少12死

據黎巴嫩國家通訊社報道，以軍周五對黎國南部奈拜提耶地區發動多輪空襲，造成至少12人死亡，其中包括3名醫護人員。黎巴嫩公共衛生部發表聲明說，以軍對提爾地區多個城鎮的空襲造成至少37人受傷，包括醫護人員、婦女和兒童。

黎巴嫩真主黨表示，當天在黎南部多個地點打擊以軍無人機、士兵、軍用推土機以及「梅卡瓦」坦克。

以黎4月17日零時開始臨時停火，美國總統特朗普同月23日宣佈停火延長3周。然而，停火以來，以軍以真主黨違反停火協議為由，幾乎每天空襲黎南部，聲稱在其佔領的黎南部地區拆除和炸毀真主黨軍事基礎設施。

黎巴嫩衞生部公布的數據顯示，自3月2日黎以戰火重燃以來，以色列對黎巴嫩發動的襲擊已造成2951人死亡、8988人受傷。

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