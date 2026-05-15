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特朗普訪華｜回程途中致電高市早苗 重申美日「鐵桿同盟」關係

即時國際
更新時間：22:25 2026-05-15 HKT
發佈時間：22:25 2026-05-15 HKT

日本政府周五表示，美國總統特朗普與日本首相高市早苗於本港時間下午6時30分進行電話會談，雙方針對印太局勢及中國的經濟與安全議題交換意見，再次重申美日「鐵桿同盟」（Ironclad）關係。

高市早苗在X平台發文表示，特朗普是在結束訪華行程後，回程途中在空軍一號上打電話給她。特朗普詳細說明了這次中國行的情況，並就與中國相關的問題交換了意見，包括經濟及安全保障等問題。

另外，高市早苗向特朗普重申了日本在伊朗問題上的立場。她表示將繼續與特朗普密切合作，進一步加強日美同盟，並共同應對印太地區和中東的國際局勢。

下月G7峰會面對面再談

高市早苗親自向媒體說明談話內容時，被問到有否提到台灣，高市未有正面回應。

高市早苗透露，她與特朗普確認，雙方將於下月舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間正式會面，屆時預料將進一步討論印太安全、經濟合作以及區域局勢等議題。

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