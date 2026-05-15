伊波拉病毒｜非洲剛果（金）爆發疫情 246人疑似感染65死

非洲疾病預防控制中心15日宣佈，剛果（金）東部伊圖里省爆發伊波拉疫情，目前已報告246例疑似病例和65例死亡病例。根據聲明，剛果（金）國家生物醫學研究所初步檢測20份樣本，當中13份樣本確認感染伊波拉病毒，包括4個死亡病例。



非洲疾控中心表示，由於受影響地區包括城市、人口流動頻繁且安全形勢不穩，同時當地密切接觸者追蹤、感染預防和控制能力不足，加上鄰近烏干達和南蘇丹，當前疫情存在擴散風險。

非洲疾控中心主任卡塞亞表示，鋻於受影響地區與鄰國之間人口流動頻繁，迅速開展區域協調至關重要。非洲疾控中心正與剛果（金）、烏干達、南蘇丹等國以及世界衛生組織、聯合國兒童基金會等機構合作，加強監測和應對工作，以盡快控制疫情。

剛果（金）2025年也曾爆發伊波拉疫情，從9月開始，到12月結束。

伊波拉病毒可引發伊波拉出血熱，主要通過接觸病患或被感染動物的血液、體液、分泌物、排泄物等感染，臨床表現主要為發熱、出血和多臟器損害，死亡率高達50%至90%。