伊朗局勢 | 特朗普警告對伊朗失去耐心 要求盡快達成協議

美國總統特朗普周五表明，在與中國國家主席習近平討論美伊戰爭，以及伊朗在阿聯酋外海扣押商船後，他對伊朗的耐心即將耗盡。

美國上月暫停攻擊伊朗，但繼續對伊朗港口實施封鎖，伊朗拒絕終止核計畫或移交濃縮鈾儲備，雙方談判陷入僵局。

特朗普在接受霍士新聞頻道訪問時表示：「我對伊朗的耐心將要耗盡，他們（伊朗）應要達成協議。」

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他說：「除了公關角度以外，我不認為這有什麼必要。事實上，如果我拿到，我只會感覺好一點。但我認為，這更多是為了公關，而不是為了其他什麼。」

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華盛頓要求德黑蘭移交濃縮鈾儲備並放棄；伊朗則要求解除制裁、賠償戰爭損失，以及承認其對荷莫茲海峽的控制權。

自上周伊朗和美國分別拒絕對方最新提案後，雙方在協議進展上已陷入僵局。