伊朗局勢 | 特朗普警告對伊朗失去耐心 要求盡快達成協議
更新時間：14:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-15 HKT
美國總統特朗普周五表明，在與中國國家主席習近平討論美伊戰爭，以及伊朗在阿聯酋外海扣押商船後，他對伊朗的耐心即將耗盡。
美國上月暫停攻擊伊朗，但繼續對伊朗港口實施封鎖，伊朗拒絕終止核計畫或移交濃縮鈾儲備，雙方談判陷入僵局。
特朗普在接受霍士新聞頻道訪問時表示：「我對伊朗的耐心將要耗盡，他們（伊朗）應要達成協議。」
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指取得濃縮鈾僅出於公關考量
針對伊朗秘密囤積濃縮鈾此一核心問題，特朗普暗示，取得這批鈾只是出於公關考量。
他說：「除了公關角度以外，我不認為這有什麼必要。事實上，如果我拿到，我只會感覺好一點。但我認為，這更多是為了公關，而不是為了其他什麼。」
貝森特：相信中國將「盡其所能」協助開放霍峽
美國財政部長貝森特接受財經新聞網CNBC訪問時表示，他相信中國將「盡其所能」協助開放霍士木茲海峽，這「非常符合中方利益」。
華盛頓要求德黑蘭移交濃縮鈾儲備並放棄；伊朗則要求解除制裁、賠償戰爭損失，以及承認其對荷莫茲海峽的控制權。
自上周伊朗和美國分別拒絕對方最新提案後，雙方在協議進展上已陷入僵局。
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