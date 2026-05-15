特朗普持股調整惹議 重押輝達、蘋果 拋售微軟、Meta

美國聯邦政府倫理辦公室周四（14日）公布總統特朗普最新財務申報文件，揭露他在今年第1季進行多筆大規模金融交易，總額介乎2.2億至7.5億美元（17.18至58.56億港元）之間，涵蓋多家美國大型企業，其中包括大舉買入輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）與甲骨文（Oracle），同時也拋售微軟（Microsoft）、Meta與亞馬遜（Amazon）。這份申報文件已在市場上掀起潛在利益衝突的爭議，事緣在特朗普的主要買入交易部分，相關企業管理層正隨同他出訪中國。

根據上述申報文件，特朗普在2026年首季對旗下科技股持倉進行重大調整，大幅減持部分大型科技股的同時，積極布局半導體及企業軟件類股，引發外界高度關注。而買賣對象涵蓋微軟、Meta、甲骨文、博通（Broadcom）、美國銀行（Bank of America）及高盛（Goldman Sachs）等多家美國龍頭企業股票與債券。

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特朗普今年首季狂掃輝達、蘋果股票。美聯社

特朗普在2026年首季對旗下科技股持倉進行重大調整，大幅買入輝達。他與輝達行政總裁黃仁勳（右）關係良好。路透社

積極布局半導體及企業軟件類股

單筆買進金額介乎100萬至500萬美元的買入交易包括標普500指數基金、輝達與蘋果。而單筆500萬至2500萬美元的大額賣出交易，則包括微軟、亞馬遜與Meta。

文件僅列出1000美元以上的交易，且以區間而非確切金額呈現，並未揭露精確獲利，也未說明交易是否透過直接持股或全權委託帳戶進行，以及交易性質是股票或公司債。特朗普的資產由其子女管理的信託持有，部分交易顯示由證券商代為執行。

惹利益衝突及內幕交易疑慮

分析指出，特朗普此波軟件股布局時機值得關注，因為相關個股近期因市場對AI衝擊的疑慮及獲利能見度不足，正經歷明顯修正。

較早前，美國政府宣布解除對阿里巴巴 、字節跳動、騰訊控股、京東集團等10家中國企業的限制，允許其採購輝達AI晶片H200。此消息一出，輝達股價隨即上漲，也讓外界對於特朗普是否涉及內線交易的質疑聲浪急速升溫。

自重返白宮以來，特朗普已多次依規申報金融交易，內容涵蓋市政債券與大型企業證券等資產變動。更完整的年度財務申報預計將於未來數月公布，內容將涵蓋其商業資產與收入來源，包括高爾夫事業與加密貨幣投資等。