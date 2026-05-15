哈里梅根為Netflix製作電影 聚焦阿富汗戰爭

英國哈里王子與夫人梅根及旗下的Archewell Productions正為Netflix製作一部聚焦於阿富汗戰爭的電影，由一本有關英軍在阿富汗的軍事任務回憶錄改編。

這部電影改編自《無路可走：被圍困人員的真實故事》（No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege）的回憶錄，由英國少校喬威特（ Adam Jowett）撰寫，記錄了他於2006年7月領導傘兵與皇家愛爾蘭遊騎兵部隊的事蹟。當時阿富汗赫爾曼德省的穆薩卡拉爆發激烈且致命的戰鬥，該地是鴉片產區及塔利班的據點，喬威特的任務是率領少量英軍守住該城。

這部電影改編自《無路可走：被圍困人員的真實故事》一書。Amazon.com

哈里與梅根已離開英國皇室，移居美國。路透社

哈里與梅根為Netflix製作電影。路透社

英軍遭圍困事蹟改編

這部電影由憑《換諜者》（Bridge of Spies）獲得奧斯卡最佳編劇提名的馬特·查曼（Matt Charman）負責撰寫劇本。

該片是哈里與梅根與串流平台Netflix簽署的多年期製作合約的一部分。哈里曾參與阿富汗戰爭，對這類題材有深刻的理解與連結。

雖然此前有報道稱哈里夫婦的紀錄片與《馬球》等節目收視不如預期，但他們與 Netflix的製作合作仍在持續進行。