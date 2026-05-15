遊日注意 | 日本麻疹傳播速度逼近10年新高 周增23例累計達462人

日本麻疹疫情爆發，根據最新數據顯示，當地麻疹感染人數正以驚人速度增長，今年累計病例已達462宗，正逼近過去10年來疫情最嚴重的2019年同期水平。厚生勞動省發出緊急警告，強調麻疹具有極強的傳染力，甚至可透過空氣傳播，特別呼籲孩童、經常接觸未達接種年齡孩童的工作人員，以及經常接觸海外旅客的旅遊業或機場員工接種疫苗。

點名3類人應盡速補打疫苗

日本國立健康危機管理研究機構統計，截至5月3日為止的一周內，全日本通報的麻疹確診速報值為23人，令今年迄今累計感染人數攀升至462人，感染速度幾乎與10年內最高的2019年相同。

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日本麻疹今年累計病例已達462宗。新華社

麻疹被公認為傳染力最強的疾病之一，除了飛沫傳染，更會透過「空氣感染」。感染者會出現發燒、咳嗽、出疹等症狀，一旦轉為重症，致死率不容小覷。

70%病例為境內感染

儘管目前的確診病例都被認為是在境內感染，但由於日本目前仍被列為麻疹病毒尚未穩定的「排除狀態」，因此病例多被認為是受到「境外移入」病毒波及後，繼而在國內引發進一步傳播。

統計數據顯示，約有70%的感染者被認為是在日本國內遭到傳染。由於麻疹病毒正透過海內外人員往來持續擴散，厚生勞動省強調，接種疫苗是唯一的防禦手段。