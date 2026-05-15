耶魯大學醫學院 | 招生涉歧視白人與亞裔學生 偏袒黑人與拉丁裔

美國司法部指出，耶魯大學（Yale University）醫學院在招生過程中存在種族偏見，刻意偏袒非裔與拉丁裔申請者，對白人與亞裔學生構成不公平待遇。司法部此舉被視為特朗普政府持續打擊校園多元化政策的一環，引發學術界與法律界的廣泛關注。

司法部發聲明表示，調查發現耶魯大學醫學院在招生時，蓄意根據申請人的種族來篩選，儘管黑人和拉丁裔學生的平均成績和考試分數較低，但錄取醫學院的機率遠高於白人或亞洲學生。

耶魯大學醫學院在招生過程中被指存在種族偏見。Yale Medicine

耶魯醫學院被指利用種族因素，令黑人申請者獲得面試的機率遠較亞裔人為高。LinkedIn

特朗普指控大學推廣「覺醒」的反保守意識形態。美聯社

黑人面試機會高出亞裔29倍

耶魯被指利用種族因素，令黑人申請者獲得面試的機率，比同樣優秀且學歷相似的亞洲申請者高出多達29倍。

司法部目前正尋求與校方達成自願解決協議，以使該校的招生程序符合聯邦法律。而耶魯大學過去則多次強調，其招生程序並未歧視任何族群。

這項調查結果正值特朗普政府擴大打擊大學多元化政策之際。特朗普指控大學推廣「覺醒」的反保守意識形態，並推動不公平的多元、公平與包容（DEI）政策，認為，追求多元化目標不僅違背「唯才適用」的原則，更對白人與男性構成歧視。

UCLA面臨類似指控

除了耶魯大學，加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫學院近期也面臨類似指控，但校方堅稱招生是基於嚴格且全面的審查制度。

事實上，美國最高法院已於2023年裁定哈佛大學（Harvard University）與北卡羅來納大學（UNC）的平權行動（Affirmative Action）違憲，禁止將種族作為招生考量。

民權組織憂損害學術自由

民權倡議者則擔憂，政府的強硬立場可能損害學術自由，並加劇邊緣群體在教育體系中的不平等現象。

根據公開資料顯示，隨著特朗普重返白宮，耶魯大學在2025年的遊說支出已超過124萬美元（近970萬港元），較前一年增加一倍以上，顯示校方正積極應對來自聯邦政府的法律與政策壓力。