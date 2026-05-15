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伊朗局勢 | 伊朗傳媒：5月13起已開放中國船隻通行霍爾木茲海峽

即時國際
更新時間：08:15 2026-05-15 HKT
發佈時間：08:15 2026-05-15 HKT

伊朗傳媒報道，伊朗海軍自周三（13日）晚上起開放中國船隻通行霍爾木茲海峽，當時已批准一批中國船隻通行。

據塔斯尼姆通訊社報道，根據伊朗伊斯蘭共和國的決策，部分中國船隻已獲准按伊朗管理的過境規範通行霍爾木茲海峽，並補充說這次通行是應中國要求、針對伊朗管理規範達成共識後，從13日晚間開始。

伊朗據報已批准一批中國船隻通行霍爾木茲海峽。路透社
伊朗據報已批准一批中國船隻通行霍爾木茲海峽。路透社
伊朗革命衛隊曾攔截商船。路透社
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逾30艘船隻通過

法斯通訊社也有類似報道，而伊朗國營電視台稱已有逾30艘船獲准通行，但未說明這些船隻是否全為中國籍。

自2月28日與美國和以色列開戰以來，伊朗大致封鎖了這條重要海峽的航運。
和平時期，該路線約佔全球石油與液化天然氣運輸量的20%，還有其他重要商品。

伊朗對這條水道的控制動搖了全球市場，並賦予德黑蘭重大籌碼，而美國則對伊朗港口進行海上封鎖反擊。

正值特朗普訪華

今次中國船隻獲准通過之際，正值美國總統特朗普訪問中國，他於周四與中國國家主席習近平舉行峰會，內容包括伊朗戰爭。

白宮官員說，雙方一致認為，霍爾木茲海峽必須保持開放，以保障能源自由流通。習近平更明確表示：「中方反對霍爾木茲海峽軍事化與任何徵收海峽通行費的企圖，也有意採購更多美國石油，以降低中方日後對於霍爾木茲海峽的依賴，兩國均認為伊朗永遠不能擁有核武」。

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