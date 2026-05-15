俄羅斯兩日內發動開戰以來最大規模空襲　烏克蘭至少22死

俄羅斯周四（14日）對烏克蘭多地發動大規模空襲，烏克蘭官員表示，俄軍過去兩日合共出動1567架無人機，為2022年俄烏戰爭爆發以來最大規模空襲行動，造成至少22名平民死亡。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍周四凌晨再向烏克蘭發射逾670架攻擊無人機及56枚導彈，首都基輔（Kyiv）成為主要目標。烏克蘭國家緊急服務部門表示，基輔至少16人死亡，包括兩名兒童，市長克利欽科（Vitali Klitschko）宣布周五為哀悼日。

路透社畫面顯示，基輔一幢九層住宅大樓遭導彈擊中後部分倒塌，救援人員在瓦礫中搜索生還者。澤連斯基表示，初步分析顯示，一枚俄製Kh-101巡航導彈擊中大樓。他批評，俄方行動與總統普京（Vladimir Putin）早前稱「戰爭正走向結束」的說法明顯矛盾。

除基輔外，烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）亦遭攻擊，造成28人受傷，包括3名兒童。南部敖德薩（Odesa）的港口設施及鐵路系統亦受襲。烏克蘭能源部表示，全國11個地區電力供應受影響，全國共有180處設施受損，包括逾50幢住宅建築。

烏方已部署超過1500名救援人員處理善後工作。澤連斯基呼籲盟友不要對俄軍空襲保持沉默，並繼續支援烏克蘭防空能力。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）則表示，俄方在美國總統特朗普（Donald Trump）訪華期間發動大規模襲擊，顯示莫斯科無意停止戰爭。他呼籲美國及中國向俄羅斯施壓，要求普京結束戰事。