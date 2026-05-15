工黨議員西蒙斯辭職讓路 曼市市長班納姆或重返國會挑戰施紀賢

英國工黨（Labour）國會議員西蒙斯（Josh Simons）周四（14日）宣布，將辭去國會議席，為大曼徹斯特市長班納姆（Andy Burnham）重返國會鋪路，並挑戰首相兼工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）的領導地位。

西蒙斯：英國需要迫切改革

西蒙斯在社交平台X發文表示，英國多年來一直讓像其選區般的城鎮「受控衰落（managed decline）」，政界空談多於實際行動，工黨亦已失去基層民眾信任。他形容，英國目前需要的是「迫切、激進及勇敢的改革」，而改革必須由「更換領導層」開始。

西蒙斯稱，「我今日決定以我代表的人民及我熱愛的國家為先，因此將辭任Makerfield國會議員職務，讓班納姆能回到屬於他的地方，重新進入國會，並在當選後推動國家急需的改變。」班納姆目前為大曼徹斯特市長，過去曾任工黨國會議員及內閣成員，長年被視為工黨內具影響力政治人物之一。

施紀賢面對黨內壓力升溫

西蒙斯表示，辭職並非容易決定，並提到數周前其初生兒子曾於醫院接受救治。他稱自己一度面對抉擇：究竟是維持現狀，還是站出來行動。他強調，自己從政是希望透過政治改善民眾生活，而工黨「只剩最後一次機會」去回應民眾訴求，包括推動經濟增長、加強邊境管控、改革政府及政治制度等。他又表示，相信班納姆是帶領這場改革的人選。

較早前，工黨衛生大臣施卓廷（Wes Streeting）亦已辭任職務，並公開呼籲舉行黨魁選舉，以撤換施紀賢。

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不過，西蒙斯辭職後，其議席不會直接由班納姆接任，而需透過補選產生新議員，其他政黨亦可派人參選。西蒙斯在2024年大選中，以約5,300票優勢擊敗改革英國黨（Reform UK）候選人，贏得Makerfield議席。

不過，近日的選舉中，由法拉奇（Nigel Farage）領導的改革英國黨支持度持續上升，而工黨民望則有所回落，令今次補選預料競爭激烈。

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