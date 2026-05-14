光州刺殺女高中生疑犯身分公開 送檢沒閃縮凝視記者團10秒

南韓光州日前發生男子陏隨機斬殺女高生案，鑑於案情重大，光州首次公開疑犯身份：23歲男子張允基（장윤기，音譯）14上午送檢，他從光州西部警察署拘留所走出來，沒有遮擋走進拍照區被拍。面對記者「心情如何」、「犯案動機」等提問時，他只說了「對不起」。網民留意到他眼神凌厲，也沒有閃縮，對他毫無悔意感到生氣。



當地警方上周五（案發3天後）召開個人信息公開審議委員會，決定公開疑犯資訊，因其本人不同意，根據法律延遲5天，姓名、年齡及正面側面照自14日上午7時起，於光州地方警察廳官網公示30天。

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網民熱議張允基（音譯）眼神凌厲直視記者。 X截圖

僅說「對不起」未表悔意

張男送檢時被記者圍堵，被問到「心情如何」時簡短地說了一句「對不起」。對於「犯罪動機是什麼」、「不是計劃犯罪嗎？」、「為什麼要毀滅證據」等尖銳問題，他沒有回答，再次說「對不起」之後便上了護送車。

此前在拘留前審問時，他用帽子和口罩遮住了大部分臉部。但送檢時他沒有低頭或回避視線，從警察署正門乘坐護送車時，還一度凝視採訪團長達10秒。

光州刺殺女高中生疑犯張允基（장윤기，音譯）姓名及長相公開。 光州地方警察廳

報復女同事不果 殺害陌生少女

張男涉嫌於5日凌晨0時11分許，在光州光山區月溪洞一條人跡罕至的步行街，用兇器殺害正在回家的17歲高中2年級女生，並對另一所學校的17歲男生揮舞兇器。

警方調查顯示，案發前2天，張男曾跟蹤一名越南藉女同事並要求交往。女同事拒絕，因害怕他而急急搬屋，隔天才向警方報案稱被跟蹤非禮。張男計劃找女同事報復，但沒找到人，便在光州市中心殺害完全不認識的高中女生。