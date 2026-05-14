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美國豁免部分世界盃球迷簽證保證金　涉5個晉級決賽周國家

即時國際
更新時間：03:09 2026-05-14 HKT
發佈時間：03:09 2026-05-14 HKT

美國政府宣布，暫停要求部分持世界盃門票的外國旅客繳交最高1.5萬美元簽證保證金，以便利球迷入境觀看2026年世界盃賽事。

部分國家旅客被視為「高逾期居留風險」

美聯社報道，美國國務院周三（13日）表示，來自部分被列為「高逾期居留風險」國家的旅客，只要已確認購買世界盃門票，並加入國際足協（FIFA）快速簽證系統，即可獲豁免保證金要求。

美國去年起對50個國家旅客實施簽證保證金制度，金額介乎5000至1.5萬美元，以打擊持短期簽證入境後逾期居留情況。其中5個已晉級世界盃的國家受影響，包括阿爾及利亞（Algeria）、佛得角（Cape Verde）、科特迪瓦（Côte d’Ivoire）、塞內加爾（Senegal）及突尼斯（Tunisia）。

美國國務院領事事務助理國務卿Namdar表示，美國希望舉辦「史上最大、最好」的世界盃，因此決定向合資格球迷豁免簽證保證金。

今次被視為特朗普政府近年收緊移民政策下，少有放寬入境要求的措施。2026年世界盃將於6月11日開鑼，由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦。

球員、教練等已獲豁免

此前，世界盃球員、教練及部分工作人員已獲豁免保證金要求，但普通持票球迷一直未被納入豁免範圍，直至最新安排公布。

報道指出，特朗普政府近年多次收緊移民及入境措施，包括限制部分國家旅客入境，以及要求外國旅客提交社交媒體紀錄，引發人權組織批評與世界盃「團結世界」精神不符。

國際特赦組織（Amnesty International）及多個美國民權團體早前更發出「世界盃旅遊警示」，提醒旅客注意美國當前入境環境。

酒店預訂遠低預期

美國酒店與住宿協會（American Hotel & Lodging Association）本月亦表示，簽證障礙及地緣政治問題已大幅影響國際旅客需求，世界盃酒店預訂情況遠低於原先預期。

據報，國際足協早前曾要求美方豁免相關保證金安排，並於白宮及華盛頓多次會議中討論，最終獲國務院及國土安全部批准。

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