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BTS柾國也中招！中國黑客涉偷韓國人錢 從泰國押解回韓受查

即時國際
更新時間：18:34 2026-05-13 HKT
發佈時間：18:34 2026-05-13 HKT

一名中國黑客涉嫌攻擊多個網站，並以轉賬方式，從南韓受害者銀行賬戶和數字資產賬戶中盜取錢款，涉案金額超過380億韓圜（約2億港元）。這名40歲疑犯A某去年5月在泰國落網，5月13日被引渡到南韓。警方計劃在訊問疑犯並分析證據後，正式申請逮捕令。

據韓聯社報道，A某在泰國等地組織黑客團夥，於2023年8月至2025年4月期間，非法收集南韓公民個人資訊，並以受害人身份擅自辦理手機號進行身份驗證，藉此從受害者賬戶中盜取鉅額資金。

受害者當中不乏明星及大企業負責人。男子偶像「天團」防彈少年團（BTS）成員柾國名下證券賬戶中，也也被盜取價值達84億韓圜（約4400萬港元）的HYBE（經理人公司）股份，所幸及時採取止付措施，避免了資金損失。

南韓法務部與警察廳聯手展開行動，去年5月在泰國抓獲A某及全姓共犯（36歲，中國籍）。全某去年8月22日已被押解至南韓，並於去年9月16日在羈押狀態下被起訴。

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