印度醫學入學試疑洩題遭取消 新德里爆發示威

5月初在印度舉行的全國醫學入學考試（NEET），由於有傳言稱試卷洩露，於周二被取消。這激起了學生和家長的憤怒，有學生政黨成員在首都新德里舉行示威。

全國醫學入學資格考試（NEET）是進入印度醫學院校的必經之路。5月3日，近228萬名考生在印度各地5000多個考場參加了考試。但周二，負責組織考試的國家機構NTA表示「目前的考試程序不能被允許繼續進行」。印度媒體稱，調查人員認為洩密源頭可能是西部拉賈斯坦邦。當地警方表示他們正在調查一份據稱於考試前流傳的「預測題」。該份「預測題」共410題，其中約120題出現在實際考試的化學部分。當局已展開調查。

警調查試前流傳「預測題」

國家考試局表示，取消考試是為了「維護考試制度的信任與學生的利益」。但補考日期尚未公布，引發學生和家長對入學流程可能因此延誤的擔憂。

大批應試的學生及家長抗議。X@therashtradoot

一名17歲的新德里考生表示，為了備考，她兩年來推掉所有社交，甚至在祖父去世當周仍堅持參加模擬考。

她說，自己「日夜兼程地朝着目標努力，結果考試卻取消了」。在印度，許多學生為了考試參加昂貴且高強度的私人補習班。考生表示，希望政府能在一個月內舉行補考，以盡量減少對入學造成的干擾。

印度考試制度存在的漏洞再次引發強烈關注。2024年，該考試也曾爆出洩題、舞弊和加分違規等醜聞，引發了全國性的抗議。