Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度醫學入學試疑洩題遭取消 新德里爆發示威

即時國際
更新時間：09:35 2026-05-13 HKT
發佈時間：09:35 2026-05-13 HKT

 5月初在印度舉行的全國醫學入學考試（NEET），由於有傳言稱試卷洩露，於周二被取消。這激起了學生和家長的憤怒，有學生政黨成員在首都新德里舉行示威。

全國醫學入學資格考試（NEET）是進入印度醫學院校的必經之路。5月3日，近228萬名考生在印度各地5000多個考場參加了考試。但周二，負責組織考試的國家機構NTA表示「目前的考試程序不能被允許繼續進行」。印度媒體稱，調查人員認為洩密源頭可能是西部拉賈斯坦邦。當地警方表示他們正在調查一份據稱於考試前流傳的「預測題」。該份「預測題」共410題，其中約120題出現在實際考試的化學部分。當局已展開調查。

警調查試前流傳「預測題」

國家考試局表示，取消考試是為了「維護考試制度的信任與學生的利益」。但補考日期尚未公布，引發學生和家長對入學流程可能因此延誤的擔憂。

大批應試的學生及家長抗議。X@therashtradoot
大批應試的學生及家長抗議。X@therashtradoot

一名17歲的新德里考生表示，為了備考，她兩年來推掉所有社交，甚至在祖父去世當周仍堅持參加模擬考。

她說，自己「日夜兼程地朝着目標努力，結果考試卻取消了」。在印度，許多學生為了考試參加昂貴且高強度的私人補習班。考生表示，希望政府能在一個月內舉行補考，以盡量減少對入學造成的干擾。

印度考試制度存在的漏洞再次引發強烈關注。2024年，該考試也曾爆出洩題、舞弊和加分違規等醜聞，引發了全國性的抗議。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:20
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 七旬司機及兩乘客同送院
突發
4小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
7小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
3小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
9小時前
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
8小時前
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注 旺角Elize Park已沽清 參考恒大珺瓏灣看影響
樓市動向
7小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
23小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
4小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
2026-05-12 18:35 HKT