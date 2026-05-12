漢坦病毒｜世衞指無爆大流行跡象 西班牙14人返國1人確診

荷蘭籍豪華郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）日前爆發罕見且致命的漢坦病毒（Hantavirus）疫情，至今已造成3名乘客死亡。世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞強調，目前全球公共衞生風險偏低，但由於病毒潛伏期長，未來數周或會出現更多病例。西班牙衞生部今日（12日）證實，14名從該郵輪撤離回國的公民中，有1人確診感染，目前全數在馬德里的軍方醫院接受最高級別的隔離檢疫。

綜合外媒報道，「洪迪厄斯號」爆發的疫情涉及可引發「人傳人」感染的漢坦病毒「安地斯病毒株」（Andes strain）。該病毒目前尚無疫苗或特效治療方法，引起國際社會高度關注。

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西班牙衞生部長賈西亞（Mónica García）指出，隨著最新一名西班牙公民確診，該郵輪的通報病例總數已增至10宗。當中包括3宗死亡個案，其餘7名現存確診患者（另有1宗可能病例）分別來自美國、英國、法國、西班牙、瑞士及荷蘭。

確診男患者病情穩定

西班牙政府於本月10日採取緊急行動，安排專機將14名公民（包括13名乘客及1名船員）從加那利群島（Canary Islands）撤離，飛返首都馬德里。眾人抵埗後，在警車嚴密護送下被轉送往頂尖的傳染病醫療機構「葛梅茲烏拉軍醫院」（Hospital Gómez Ulla）進行強制隔離。

西班牙衞生部今日上午證實，其中一名男乘客昨晚出現低燒、輕度血氧飽和度下降及呼吸道症狀，經兩次檢測後確診感染漢坦病毒。當局指患者目前病情穩定，未有明顯惡化跡象；其餘13人檢測結果則均呈陰性。

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為確保隔離者得到妥善照護及防止病毒外洩，該軍醫院已緊急增派90名醫護人員。14人全數被單獨安置於醫院22樓的高級隔離病房，期間嚴禁探訪，並由專業醫療團隊進行嚴密監測及提供心理支援。

世衞：勿與新冠初期相提並論

針對外界憂慮疫情會否成為「新冠翻版」，世衞總幹事譚德塞昨日在馬德里與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）共同召開記者會。譚德塞派發「定心丸」，強調沒有跡象顯示這是更大規模疫情的開始，駁斥了將此次事件與新冠大流行初期相提並論的說法。

不過，譚德塞警告遏止疫情的工作「還沒結束」。世衞指出，漢坦病毒在症狀剛出現時傳染力最強，且潛伏期最長可達6周（42天），未來數周仍有可能發現新病例。目前多數國家均遵循世衞指引，對高風險接觸者實施長達42天的隔離觀察措施。