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伊朗局勢｜美擬重啟軍事行動 伊警告：若遇襲即提煉90%濃縮鈾

即時國際
更新時間：19:54 2026-05-12 HKT
發佈時間：19:54 2026-05-12 HKT

美伊談判陷入僵局，雙方劍拔弩張。據美國傳媒引述消息指，由於談判毫無寸進，華府正認真考慮對伊朗重啟軍事行動；美國總統特朗普更直斥伊方的和談回應「完全不可接受」。對此，伊朗態度強硬，有官員警告指，若伊朗再次遭受襲擊，或會將濃縮鈾豐度大幅提升至90%的武器級別，令核危機風險急劇升溫。

據美東時間11日的消息指出，有美國政府內部人士透露，由於美伊雙方的和談遲遲未見突破，美方現時比過去數周「更認真地考慮」恢復對伊朗的軍事行動。

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早前，伊朗透過調解方巴基斯坦，正式向美國提交旨在結束戰事的最新方案回應，主要聚焦結束戰事及波斯灣與霍爾木茲海峽的海上安全。然而，美國總統特朗普隨後對此表達強烈不滿，形容伊方的回應是「完全不可接受」。

面對美國的軍事威脅，伊朗隨即作出強硬反擊。當地時間今日（12日），伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台上發文警告，一旦伊朗再次遭到襲擊，伊方的反制手段可能包括將濃縮鈾豐度提升至90%，並表明議會將就此議題展開審議。在國際原子能標準中，90%豐度的濃縮鈾已被廣泛視為達到製造核武器的門檻。

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伊議長：美須接受「14點」方案

與此同時，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今日凌晨亦在社交媒體發文，強調美國必須接受伊朗「14點」方案中提出的各項權利。他形容，這是解決危機「唯一現實的路徑」，任何偏離此框架的做法均難以取得實際成果，只會一再失敗。

卡利巴夫昨日亦曾發文強調，伊朗武裝部隊已經做好全面準備，以應對任何形式的侵略。據伊朗方面消息指，該「14點」方案的核心訴求，包括要求美方解除對伊朗的海上封鎖，以及全面撤銷對伊朗石油出口的限制。
 

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