日本特色「御守」遭台灣電商高價轉售 神社發長文點名狠批褻瀆神明

日本一所神社發現有台灣網站，將其「御守」（護身符）當作商品抬高價錢轉售。神社在社交媒體發文點名批評，表明「御守」是神聖之物而非一般首飾，呼籲大眾直接從官方渠道購買，不要參與炒作行為。

涉事田脇日吉神社（位於福岡縣柳川市）點名台灣電商「日本好物調查局」，批評其擅自轉售神社授與的御守。

田脇日吉神社的水晶御守為手繩款式，例如其中一款粉紅色繩、附心型水晶的結緣御守，在官方銷售網站價格為4000日圓（約199港元），「日本好物調查局」卻以2倍價錢的1599台幣（約398港元）出售，還寫上「限量！售完不補」等宣傳語。

神社發文表明，護身符不是普通飾品，而是承載着神明祝福的神聖物品，經轉售已失去神力。神社並狠批高價轉賣的行為是「褻瀆神明」，對此感到「極大的震驚與憤怒」。

「日本好物調查局」遭點名後，已將田脇日吉神社的水晶御守下架，但仍有吉野神宮、伊勢神宮等日本神社相關商品「許願集氣中」。