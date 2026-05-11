德防長突訪基輔推動無人武器合作 另擬購美製導彈 分析：緩美撤軍不安

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）5月11日上午抵達烏克蘭首都基輔，就加強德烏夥伴關係以及在無人武器研發領域的合作舉行會談。是次訪問未事先對外公布。

德：擴大對烏支持

佩斯托瑞斯表示，此次會談的重點在於聯合研發「各種射程的尖端無人系統，尤其是在縱深打擊領域」。「縱深打擊」指的是摧毀敵方縱深關鍵目標的能力。

北約的歐洲夥伴在遠程武器領域仍有能力差距。皮斯托瑞斯認為，必須盡快彌補這些差距，而烏克蘭在戰場上的經驗應該有助於這項工作。

皮斯托瑞斯還表示，德國政府將設立專門平台，支持德烏合資企業及無人機創新研發。德國正擴大對烏防衛支持，並計劃吸引更多德企投資烏克蘭國防產業。德國國防部已在柏林與烏方舉行電話會議，銀行、基金等金融機構也首次參與。

另外，據報道，德國政府近日打算與美國接洽，購買美制「戰斧」導彈及「堤豐」中程導彈系統。

「戰斧」巡航導彈。

美軍的「堤豐」導彈系統。

德國國防部長佩斯托瑞斯計劃訪問華盛頓，以推動購買遠程導彈系統。據報，德國已於去年7月提交了購買「堤豐」（Typhon）導彈系統的申請，但美國尚未回應。

美軍的「堤豐」導彈系統。

有分析指出，德國政府急於花錢購買美製裝備，反映其對美國計劃從德國撤出部分美軍並取消既定兵力部署的不安。

美國五角大樓官員本月1日表示，正計劃從德國撤出約5000名美軍人員。美國總統特朗普隔天還表示，撤軍人數將「遠超過」5000人。五角大樓另宣布取消原定今年稍晚在德國部署一個遠程火力營的計劃，將該營部署至其他地方。

儘管德國已向美國提出武器採購要求，但因應伊朗戰事導致的大量武器消耗，美國自身的武器庫存正承受壓力。德國總理默茨5月3日曾表示，美方現階段可能無法向德方提供「戰斧」導彈，因為「他們自己也不夠用」。

一名德國國防部發言人表示，德方仍計劃推動這項軍購，並已向美國政府進行初步詢價。他拒絕透露美方是否已作出回應，僅表示相關事宜「仍在推進中」。