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美墨邊境 | 德州貨運列車驚現6屍 警方正調查死因

即時國際
更新時間：13:56 2026-05-11 HKT
發佈時間：13:56 2026-05-11 HKT

美國德州南部城市邊境城市拉雷多一列貨運列車內周日（10日）驚現6具屍體，目前正調查死因。當局尚未公布死者的身分、年齡或國籍，也沒有立即說明列車的始發站或目的地。

拉雷多警察局官員埃斯皮諾薩說，事件於當天下午3時30分揭發，現場是在靠近美墨邊境的偏遠鐵路列車場內，位於35號州際公路13英里路標附近。警方表示，屍體是在例行鐵路貨車檢查中發現的。

當地警方正調查事件。X@BobChoate54
當地警方正調查事件。X@BobChoate54
發現遺體的是一列太平洋聯合公司貨運列車。Union Pacific
發現遺體的是一列太平洋聯合公司貨運列車。Union Pacific

發現遺體的是一列太平洋聯合公司（Union Pacific）的貨運列車車廂，死者的性別、年齡、身份等尚不清楚。當時氣溫約攝氏32至35度，暫時未能確定高溫是否為造成死亡的原因，亦未悉死者是否非法移民。

非法移民偷渡事件頻發

太平洋聯合公司發聲明說，該公司正與執法部門合作調查。太平洋聯合鐵路公司跨越邊境運營，是唯一一家服務所有進入墨西哥入口點的鐵路公司。

拉雷多位於美國與墨西哥邊境，過去曾多次發生多人在火車或貨櫃車中死亡的事件，大多涉及非法移民。其中2022年6月，聖安東尼奧市一輛被棄貨車中發現近百名非法移民，最終有53人死亡。
 

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