伊朗局勢 | 伊朗回應美方要點曝光 倡30日內撤銷對伊石油銷售制裁

伊朗媒體報道，伊朗已向巴基斯坦調解方正式提交對美國旨在結束戰爭的最新方案的回應，表明拒絕美國提出的方案，認為同意該方案將意味伊朗屈從於美國總統特朗普的過分要求。伊朗塔斯尼姆通訊社引述知情人士報道伊朗回應美方的要點，當中包括要求美國財政部外國資產控制辦公室在30天內撤銷與伊朗石油銷售的相關制裁。伊朗要亦求美國支付戰爭賠償，並確認伊朗對霍爾木茲海峽的主權。

確保不再對伊朗發動攻擊

報道稱，美國《華爾街日報》報道提到的伊朗回應在一些重要方面與事實不符，尤其是核問題相關內容。伊朗的回應強調必須通過政治諒解達成協議，立即結束戰爭、確保不再對伊朗發動攻擊，且美國必須取消制裁。此外，伊朗的回應還涉及如果美國兌現某些承諾，伊朗對霍爾木茲海峽管控的變化。

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伊朗回應美方要點曝光。美聯社

伊朗要求美方撤銷與伊朗石油銷售的相關制裁。路透社

伊朗強調，在簽署初步諒解協議後，美方須立即解除對伊朗海上封鎖。路透社

要求立即解除海上封鎖

這名知情人士說，伊朗強調，在簽署初步諒解協議後，美方須立即解除對伊朗海上封鎖，且在30天內解除對伊朗石油銷售的制裁。伊朗的回應還包括在雙方達成初步諒解的基礎上，美方解凍伊朗資產，以及美方在30天內落實某些措施等。

《華爾街日報》早前報道，伊朗已就美國為結束戰爭提出的最新方案作出了一份長達數頁的回應。伊朗在回應中提議結束戰事，在美國解除海上封鎖的同時，伊朗逐步開放霍爾木茲海峽，並在接下來的30天內談判核問題。

願暫停鈾濃縮活動 拒拆核設施

《華爾街日報》報道稱，伊朗表示願意暫停鈾濃縮活動，但暫停的期限比美國提議的20年時間要短。伊朗還拒絕拆除其核設施。此外，伊朗提議將其部分高濃縮鈾稀釋，並將剩餘部分轉移至第3國，但若談判失敗或美國在後續階段退出協議，第3國須將其歸還伊朗。