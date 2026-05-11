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習特會｜白宮：特朗普周三抵北京 周四與習近平會晤 官員：料談及伊朗及AI等議題

即時國際
更新時間：08:01 2026-05-11 HKT
發佈時間：08:01 2026-05-11 HKT

美國白宮首席副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示，美國總統特朗普將於周三（13日）晚間抵達北京，並於周四（14日）上午出席歡迎儀式並與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，晚上參加國宴，並於周五結束訪問行程。美國計劃在今年稍後接待中國領導人進行回訪。

凱利形容訪問具有「巨大的象徵意義」，重點在於重新平衡美中關係，優先考慮互惠和公平，以恢復美國的經濟獨立。

路透社引述美國官員報道，預計美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平將在下周會晤，討論議題涵蓋伊朗、台灣、人工智能（AI）及核武等多項敏感問題，雙方亦可能就關鍵礦產及貿易安排延長現有協議。

報道指，特朗普將於周三抵達北京，並於周四及周五與習近平舉行會談，這將是他自2017年以來首次訪華。兩人亦是超過半年以來首次面對面會晤。

官員表示，雙方預料將宣布多項經貿合作安排，包括建立促進雙邊貿易與投資的對話機制，中國亦可能宣布採購波音（Boeing）飛機、美國農產品及能源產品。同時，兩國或將提出成立「貿易委員會」及「投資委員會」，但相關機制仍需後續細化才能落實。

在貿易戰方面，美中目前正維持一項涉及稀土供應的臨時協議，允許中國向美國出口關鍵礦產。官員表示，雙方正考慮延長該休戰安排，但目前尚未確定是否在此次會談中正式宣布。

官員對協議延續表示樂觀，指現有安排仍未到期，並相信最終會獲延長。中國駐美大使館則拒絕置評。

除經貿議題外，伊朗、台灣、人工智能及核武亦預料成為會談焦點。美方官員指出，特朗普曾多次與習近平討論伊朗及俄羅斯議題，包括中國對兩國的能源及軍民兩用物資支持問題，預料相關討論將繼續。

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