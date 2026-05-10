商用貨船在卡塔爾附近海域被擊中起火

英國海事貿易行動處（UKMTO）表示，一艘商用貨船周日在多哈東北部海域遭到不明飛行物襲擊，船上發生小規模火災，隨後被撲熄，未造成人員傷亡或環境損害。

該船被擊中地點位於卡塔爾海岸對開約23海哩處。雖然未有組織聲稱對這次事件負責。自2月28日美國和以色列對伊朗發動戰爭以來，海灣航線已屢遭襲擊。

英國海事貿易行動處（UKMTO）商船遇襲報告。

本月初，美國中央司令部（CENTCOM）指伊朗軍隊在霍爾木茲海峽附近海域的衝突中，使用無人機、導彈和小型船隻襲擊商船和軍艦，但德黑蘭方面否認。

周六，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）警告稱，任何對伊朗油輪或商船的襲擊都將引發對美國地區資產​​和船隻的「猛烈攻擊」。