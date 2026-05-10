Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜普京稱未收烏方換俘方案 對與澤連斯基會面「不主動、不拒絕」

即時國際
更新時間：05:39 2026-05-10 HKT
發佈時間：05:39 2026-05-10 HKT

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄方至今尚未收到烏克蘭提出的任何換俘方案，並稱早在美國總統特朗普（Donald Trump）提出相關倡議前，俄方已主動向烏方建議交換戰俘。

普京指，俄方曾向烏克蘭提交一份包含500名被俘烏軍士兵的名單，但之後烏方「便從我們視線中消失」。特朗普日前在社交平台表示，在其提議下，俄烏雙方將於5月9日至11日停火三天，期間互換1000名戰俘。俄烏其後均證實有關安排。烏方亦表示，不會襲擊莫斯科紅場勝利日閱兵活動。

俄方早前曾警告，若烏方破壞勝利日慶典，俄軍將大規模空襲基輔市中心。普京又稱，今年紅場閱兵未展示軍事裝備，不僅基於安全考量，也希望將焦點集中於俄軍在烏克蘭的「特別軍事行動」。他表示，俄國防部未有接獲任何勝利日相關挑釁事件報告。

談及與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面的可能性時，普京表示，他「既不會主動提出，也不會拒絕」。他稱，不論在莫斯科或第三國與澤連斯基會面都可以接受，但強調雙方會面只可能在「準備簽署協議的階段」才有意義。

普京同時表示，美國正真誠尋求解決烏克蘭問題的方法，但認為問題核心仍然是俄烏雙方之間的事務。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
影視圈
14小時前
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
11:39
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
影視圈
15小時前
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
影視圈
9小時前
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影視圈
11小時前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
生活百科
12小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
即時中國
12小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
2026-05-09 06:00 HKT
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
生活百科
19小時前
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
01:42
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
影視圈
19小時前