俄烏戰爭｜普京稱未收烏方換俘方案 對與澤連斯基會面「不主動、不拒絕」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄方至今尚未收到烏克蘭提出的任何換俘方案，並稱早在美國總統特朗普（Donald Trump）提出相關倡議前，俄方已主動向烏方建議交換戰俘。

普京指，俄方曾向烏克蘭提交一份包含500名被俘烏軍士兵的名單，但之後烏方「便從我們視線中消失」。特朗普日前在社交平台表示，在其提議下，俄烏雙方將於5月9日至11日停火三天，期間互換1000名戰俘。俄烏其後均證實有關安排。烏方亦表示，不會襲擊莫斯科紅場勝利日閱兵活動。

俄方早前曾警告，若烏方破壞勝利日慶典，俄軍將大規模空襲基輔市中心。普京又稱，今年紅場閱兵未展示軍事裝備，不僅基於安全考量，也希望將焦點集中於俄軍在烏克蘭的「特別軍事行動」。他表示，俄國防部未有接獲任何勝利日相關挑釁事件報告。

談及與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面的可能性時，普京表示，他「既不會主動提出，也不會拒絕」。他稱，不論在莫斯科或第三國與澤連斯基會面都可以接受，但強調雙方會面只可能在「準備簽署協議的階段」才有意義。

普京同時表示，美國正真誠尋求解決烏克蘭問題的方法，但認為問題核心仍然是俄烏雙方之間的事務。