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匈牙利新總理毛焦爾宣誓就任總理 歐爾班16年執政結束

即時國際
更新時間：01:02 2026-05-10 HKT
發佈時間：01:02 2026-05-10 HKT

匈牙利中右翼領袖毛焦爾（Peter Magyar）周六正式宣誓就任總理，在4月大選中擊敗執政16年的歐爾班（Viktor Orban）後上台，承諾改革政治制度及重振經濟。

毛焦爾：為匈牙利「重新開始」

現年45歲的毛焦爾領導「蒂薩黨（Tisza）」取得憲法多數議席，他在就職演說中表示：「匈牙利人民授權我們結束多年停滯不前的局面。」他稱，選民不只是希望更換政府，而是「改變整個制度」，為匈牙利「重新開始」。

外界普遍歡迎毛焦爾上台，匈牙利貨幣福林（forint）兌歐元升至4年高位，國債孳息回落，選後民調亦顯示支持蒂薩黨的民眾持續增加。不過，毛焦爾上任後面臨沉重經濟壓力。匈牙利經濟今年首季才剛擺脫停滯，近期中東局勢推高能源價格，對依賴進口的匈牙利經濟構成新衝擊。

匈牙利財赤近GDP 7%

最新數據顯示，截至4月，匈牙利財政赤字已達全年目標的71%，主要受歐爾班政府選前大規模開支影響。毛焦爾警告，今年財赤或接近本地生產總值（GDP）7%。

毛焦爾亦承諾重新確立匈牙利的西方取向。歐爾班執政期間，被批與俄羅斯克里姆林宮關係密切，並反對歐盟支援烏克蘭抗俄。

此外，毛焦爾表示，上台後將暫停公共媒體新聞廣播，指控國營媒體及親歐爾班媒體長期偏袒前政府，限制批評聲音曝光。他又承諾推動大規模反貪行動，並希望於5月25日前與歐盟達成協議，解凍被凍結的數十億歐元援助資金。

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