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切爾諾貝爾︱核禁區起火傳面積達40平方公里 烏克蘭：無人機墜毀引發

即時國際
更新時間：12:05 2026-05-09 HKT
發佈時間：12:05 2026-05-09 HKT

歐洲新聞台（Euronews）報道，烏克蘭相關部門指出，切爾諾貝爾核禁區於當地時間8日爆發大規模森林大火。據悉，起火原因被指一架無人機於7日在廢棄核電廠附近墜毀，惟烏方並未明確透露該無人機的來源與所屬。

烏克蘭官方通報強調，目前事發區域的輻射水平仍維持在正常範圍內，消防人員正全力進行撲救以控制火勢。烏克蘭國家緊急情況局發布的現場照片顯示，災區升起巨大的白色煙柱；在強陣風的助長下，火勢於該區域內迅速蔓延，不斷吞噬大片林地。

同區曾發生大火持續週

切爾諾貝爾管理機構通報指出，截至5月8日上午10時，過火面積約達1,100公頃（即11平方公里）。法新社報道，鄰近的切爾尼戈夫州州長認為，火勢蔓延面積已高達40平方公里。

歐洲新聞台報道，切爾諾貝爾核禁區曾於2020年發生過嚴重山林大火。當時火勢持續長達數週，更一度導致該區域的背景輻射數值急劇飆升。

1986年4月26日，切爾諾貝爾核電廠第4號機組反應爐發生大爆炸。事發後，前蘇聯政府宣布以該核電廠為中心，將方圓30公里的範圍劃定為核子禁區。

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