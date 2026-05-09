伊朗局勢 | 特朗普證實或恢復「自由計劃」 稱將收到伊朗回應美協議方案

美國總統特朗普周五（8日）在白宮對記者證實，美國可能會恢復旨在疏導霍爾木茲海峽受困船隻的「自由計劃」行動，並預計當晚會收到伊朗方面對美國所提美伊協議方案的回覆。據外媒報道，美伊協議方案內容包括限制伊朗核計畫、霍爾木茲海峽解封及美國解除制裁等重點。

特朗普稱，他認為「自由計劃」是個好主意，但「還有其他解決途徑」；如果事態沒有取得進展，美方可能會重新啟動「自由計劃」；不過，那將是「自由計劃升級版」，也就是在原有計劃的基礎上，還會增加其他舉措。

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特朗普稱，他認為「自由計劃」是個好主意。法新社

特朗普預計很快會收到伊朗方面對美國所提美伊協議方案的回覆。美聯社

美軍於4日啟動「自由計劃」護航行動，但特朗普在5日宣布暫停。路透社

或啟動「自由計劃升級版」

美軍於4日啟動「自由計劃」，但特朗普在5日宣布暫停，理由包括觀察美伊協議能否最終敲定並簽署。然而，分析人士普遍認為叫停原因在於行動碰壁，沙特阿拉伯及科威特限制美國使用兩國基地及領空。

但《華爾街日報》周四（7日）引述美國和沙特阿拉伯官員透露，沙特和科威特已解除此前針對美軍使用其基地及領空所實施的限制，美國政府正尋求重啟疏導霍爾木茲海峽被困船隻通行的「自由計劃」行動。

特朗普：今晚會收到伊朗回應

另一方面，被問及是否收到伊朗關於美方所提協議方案的回覆時，特朗普說：「按理說，我們今晚就會收到他們的消息。」

被追問是否認為伊朗正在刻意拖延談判進程時，特朗普回答說他並不知情，稱「我們很快就會知道」。

較早前，美國國務卿魯比奧在意大利受訪時表示，美國預計8日收到伊朗方面回應，並希望收到一項「嚴肅的提議」。

美媒曝光美伊諒解備忘錄內容

《華爾街日報》報道，美伊雙方在斡旋國協助下，已研擬一份一頁篇幅的諒解備忘錄，以30天為談判設定框架，終結美伊戰爭。以下是目前已知提案重點：

●重啟談判：談判最快下周在巴基斯坦伊斯蘭堡重啟談判。

●核議題：伊朗首度表示願意討論核計畫，雙方正研議將伊朗部分高濃縮鈾庫存移往境外的可能性，但移出方式以及伊朗要暫停鈾濃縮多久等細節仍未解決。

●霍爾木茲海峽解封：伊朗放寬對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖，美國也將在30天談判期間內，逐步解除對伊朗的海上封鎖。

●伊朗對霍爾木茲海峽掌控權：伊朗主張永久掌管霍爾木茲海峽的問題，尚未達成共識。

●美國鬆綁制裁：目前鬆綁的幅度仍有爭議，可能使談判陷入僵局。

●談判期限：若談判順利推進，1個月的談判期可經雙方同意延長。

