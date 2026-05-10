普京稱俄烏衝突接近尾聲 盼德國前總理施羅德助與歐對談

俄羅斯與烏克蘭戰事持續超過4年，兩國無數平民家園被摧毀。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於當地時間週六表示，他認為烏克蘭衝突正趨向「終結」，並透露德國前總理施羅德（Gerhard Schroeder）是他較為屬意的歐洲對話人選。

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路透社與法新社報道，俄羅斯當日舉行一年一度的「勝利日」（Victory Day）閱兵，以紀念蘇聯在第二次世界大戰中擊敗納粹德國。

俄羅斯總統普京認為，烏克蘭衝突正趨向「終結」。路透社

俄羅斯總統普京認為，烏克蘭衝突正趨向「終結」。路透社

俄羅斯總統普京認為，烏克蘭衝突正趨向「終結」。路透社

俄羅斯總統普京認為，烏克蘭衝突正趨向「終結」。路透社

閱兵儀式結束後，普京在回應西方國家軍援烏克蘭是否過度的提問時指出：「他們（西方）自那時起開始升高與俄羅斯的對抗，並持續至今。」他隨後補充道：「我認為這場衝突正在走向終結，但這依然是一個嚴峻的問題。」

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英國《金融時報》日前報道指，歐盟（EU）領袖正為可能舉行的和平會談預作準備。當被問及是否願意與歐洲恢復對話時，普京表示，他更傾向由與其私交甚篤的德前總理施羅德出面擔任窗口。克里姆林宮上週曾強調，由於是歐洲各國於戰事爆發後主動中斷與莫斯科的聯繫，因此理應由歐方率先採取重啟對話的步驟。



此外，普京明確表示，只有在潛在和平協議的所有條款均已達成一致後，他才願意在第三國與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。他強調：「那（簽署協議）才應該是終點，而非會談本身的起點。」

