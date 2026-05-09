特朗普：俄烏5月9日至11日停火三天 互換二千戰俘

美國總統特朗普（Donald Trump）於5月8日在社交平台宣佈，俄羅斯與烏克蘭已同意進行為期三天的停火，日期定於5月9日、10日及11日。此次停火協議由特朗普直接向俄烏雙方提出，內容包括暫停一切動能軍事活動，以及雙方各自交換1,000名戰俘。

特朗普：望成為結束戰爭的開端

特朗普在帖文中對俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基表示感謝。他指，希望這次停火能成為結束這場自二戰以來最大規模、致命且艱苦戰爭的起點，又稱關於和平結束衝突的談判仍在持續，且「每一天都離目標越來越近」。

俄烏雙方確認配合 莫斯科閱兵如期舉行

俄羅斯與烏克蘭隨後均證實同意停火及交換戰俘。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）向媒體表示，俄方同意特朗普提出的停火計劃及換俘安排。

烏克蘭總統澤連斯基發布命令聲稱，明確「允許」俄方於5月9日在莫斯科舉行閱兵儀式，並在命令中特別寫明，「紅場區域不在烏克蘭武器部署計劃之內」，以保證閱兵期間的安全。