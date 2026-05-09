英國地方選舉工黨慘敗 威爾斯議會變天領袖呈辭 改革黨奪多區控制權

英國於5月7日舉行地方選舉，截至香港時間周六（9日）凌晨3時，點票仍在進行中。然而，從目前結果顯示，英國政壇版圖幾可肯定大變天。執政工黨在多個票倉遭遇「災難性」失利，目前已確定失去逾200個席位。相比之下，由法拉奇（Nigel Farage）領導的改革黨（Reform UK）表現強勁，接連在多個選區報捷，包括倫敦部分地區和大曼徹斯特區。法拉奇形容，這場選戰成功「掃走」兩大老牌政黨。

工黨痛失威爾斯議會數十年執政地位

在威爾斯議會（Senedd）選舉中，工黨遭遇歷史性挫敗，失去了自1999年權力下放以來在威爾斯的統治地位。

選舉結果 ：左翼的威爾斯黨（Plaid Cymru）取得43席成為第一大黨；改革黨緊隨其後奪得34席；而工黨僅保住9席。

領袖下台 ：威爾斯首席大臣、工黨領袖埃盧內德·摩根（Eluned Morgan）不僅失去議席，更宣布辭去黨魁職務以示負責。她承認結果是「災難性」的，強調工黨必須重新定位為「工人階級政黨」。

法拉奇形容，這場選戰成功「掃走」兩大老牌政黨。美聯社

截至英國周五晚上7時的各黨所得地方議席。《電郵報》截圖

改革黨橫掃倫敦及大曼徹斯特

改革黨在全英各地取得突破，迄今已贏得逾400個席位並掌控3個地方議會。

倫敦首勝 ：改革黨在倫敦黑弗靈區（Havering）市議會取得壓倒性勝利，在55席中奪得39席，這是該黨首次在倫敦自治市鎮報捷，而保守黨則在該區全軍覆沒。

曼城大勝：在塔姆賽德（Tameside）議會改選中，改革黨橫掃19個席位中的18個，終結工黨數十年的控制權。

施紀賢面臨下台壓力

面對慘烈的選舉結果，工黨內部出現要求首相施紀賢（Keir Starmer）下台的聲音。